В Румынии смягчают COVID-карантин: подробности

В Румынии от коронавируса вакцинировано только 39% населения.

В Румынии со среды, 8 декабря, смягчат ряд карантинных ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что румынское правительство отменит требование носить маски на улицах (за исключением рынков), а также позволит магазинам и ресторанам работать до 22:00 (на час дольше, чем до сих пор).

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Кроме того, в большинство общественных мест смогут попасть не только вакцинированные и вылеченные от коронавируса граждане, но и те, кто предоставит справку о негативном результате COVID-теста.

В то же время, ношение масок в общественном транспорте и помещениях общественных мест останется обязательным.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1421 новый случай заболевания коронавирусом и еще 107 связанных с COVID-19 летальных исходов. Заметим, что в стране вакцинировано только 39% населения.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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