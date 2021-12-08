У Румунії пом'якшують COVID-карантин: подробиці

У Румунії від коронавірусу вакциновано лише 39% населення.

У Румунії від середи, 8 грудня, пом'якшать низку карантинних обмежень, запроваджених для стримування пандемії COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що румунський уряд скасує вимогу щодо носіння масок на вулицях (за винятком ринків), а також дозволить магазинами та ресторанам працювати до 22:00 (на годину довше, ніж досі).

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Окрім того, до більшості громадських місць зможуть потрапити не лише вакциновані та вилікувані від коронавірусу громадяни, але й ті, хто надасть довідку про негативний результат COVID-тесту.

Водночас носіння масок у громадському транспорті та приміщеннях громадських місць залишиться обов'язковим.

Минулої доби в країні зафіксували 1421 новий випадок захворювання на коронавірус та ще 107 пов'язаних із COVID-19 летальних випадків. Зауважимо, що в країні вакциновано лише 39% населення.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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