Франція закриває нічні клуби на тлі нового COVID-спалаху

"В останні тижні у всіх нас була тенденція послаблювати пильність", - вказав французький прем'єр.

У Франції на тлі нового спалаху COVID-19 вирішили на чотири тижні заборонити діяльність усіх нічних клубів.

Відповідну заяву французький прем'єр-міністр Жан Кастекс озвучив у понеділок, 6 грудня, повідомляє AFP.

Зазначається, що відповідне рішення уряду країни набуде чинності у п'ятницію, 10 грудня. "В останні тижні у всіх нас була тенденція послаблювати пильність", - вказав Кастекс, який сам нещодавно перехворів коронавірусом.

Французький прем'єр також закликав компанії заохочувати своїх співробітників до дистанційної роботи та звернувся до громадян країни із проханняти "пригальмувати" із громадськими зборами, зокрема корпоративними вечірками.

"Ситуація вимагає як індивідуальних, так і колективних зусиль", - наголосив він, закликав французів вакцинуватися від коронавірусу.

Франція підтвердила лише 25 випадків нового штаму COVID-19 "Омікрон". Водночас минулої доби в країні проінформували про понад 42 тисячі випадків захворювання на коронавірус та понад 11 тисяч пацієнтів, які перебувають у лікарнях (найвищий показник від серпня).

Читайте також: