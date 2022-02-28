Чернигов! Воздушная тревога!

Не выходить до сигнала "отбой".

В Чернигове в 21:30 28 февраля объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает "Суспільне Чернігів".

Всем немедленно спрятаться в укрытии. Не выходить до сигнала "отбой".