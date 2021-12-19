День святого Николая: традиции и обычаи

В Советском Союзе на смену Святому Николаю был создан образ Деда Мороза.

19 декабря украинцы чтят память святого Николая – праздничного персонажа, доброго волшебника, которого отождествляют с образом Николая Чудотворца.

19 декабря: церковный праздник

Николай, Николай Мирликийский, Николай Чудотворец – это христианский священник греческого происхождения в Римской империи, епископ Мирский, святой.

Один из самых почитаемых святых в католических, православных и некоторых протестантских церквях. По преданию совершил много чудес при жизни и после смерти. Культ святого Николая был популярен в восточнохристианских церквях, особенно в Греции. Оттуда он распространился в Италию, Германию, Украину.

Сейчас – патрон Греции, Украины, Неаполя, Сицилии, Лотарингии, многих городов в Италии, Германии, Австрии и Бельгии; в его честь назван украинский город Николаев. Покровитель детей, путешественников, пекарей, моряков, проституток и т.д.

Святой Николай: икона XV-XVI вв. Национальный музей. Стокгольм. / commons.wikimedia.org

Также – святой Николай, Николай Чудотворец, Николай Мирликийский, Николай Мирский, Николай из Бари.

На основе епископа Николая Мирликийского во многих европейских странах был создан образ Святого Николая, приносящего малышам подарки.

19 декабря: народные традиции

Ранее на Николая в школах устраивали интересные представления, где главным действующим лицом считался святой Николай. Рядом с ним непременно соседствовал меткий чертик, который пытался убедить дедушку в том, что вручать детям подарки не стоит, потому что они были непослушны. Но преамбула таких спектаклей заканчивалась тем, что добрый Николай на этот раз прощает. Такие драматические произведения, отмеченные фольклорными сюжетами, писали самые известные писатели, в том числе Иван Франко.

К этому времени зима уже окончательно берет на себя свои права. "Николай бородой трясет, — говорит известная пословица, — дорогу стелет". Для крестьянина это самая щедрая пора — собраны зерна, сделанные на зиму соответствующие припасы, а значит, можно было рассчитаться с долгами. Кто же не успевал или не мог до сего дня отдать ссуды, то говорили: "Если ты мне не отдашь Николаю, то уже не отдашь никогда".

Особым уважением в народе пользовалась икона Николая Чудотворца. Она была почти в каждом доме, поскольку он защищал всех бедных и отверженных.

Также на Николая ребята уже начинали договариваться о колядках. Говорили, что "после Николая пшеница укроет поле".

В канун праздника Святого Николая, дети пишут к нему письма со своими пожеланиями, которые кладут в почтовый ящик или оставляют за окном. Послушным детям Святой Николай оставляет под подушкой или в носке подарок, а непослушным - резку. Резка служит своеобразным предупреждением ребенку, что пора задуматься над своим поведением и исправиться.

Традиционно, украинский Святой Николай одет в ризу с золотой отделкой и корону, воспроизводя наряды священника. В руках держит посох. Святого Николая сопровождают ангелы и чертики, которые указывают ему где послушные дети, а дебоширы.

19 декабря: образ святого Николая в массовой культуре

Современный образ Святого Николая (известный в США как Санта-Клаус) был придуман в 1823 году американским писателем Клементом Кларком Муром. Собственно Мур в поэме "Визит Святого Николая", что первым изобразил волшебника как жизнерадостного пожилого эльфа. Писатель также первым запряг в сани Святого Николая северных оленей.

Коммерческий образ Святого Николая — веселый дедушка с белой бородой и в красном кожухе с красной шляпой. Он летает в воздухе на сказочных оленях и влезает через дымоходы в дома, чтобы дарить детям и взрослым подарки на Рождество. Настоящим образом для персонажа послужил рекламный персонаж компании Кока-Кола, так понравившийся детям своим видом, что именно этот персонаж стал основой для создания всемирно известного Санта-Клауса.

19 декабря: что сделали с Николаем в Советском Союзе

В Советском Союзе взамен Святому Николаю был создан образ Деда Мороза, который приносил подарки под новогоднюю елку. Согласно советской антирелигиозной политике, образом Деда Мороза руководители компартии пытались стереть образ христианского Николая.

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