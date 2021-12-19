День святого Миколая: традиції та звичаї

У Радянському Союзі на заміну Святому Миколаю було створено образ Діда Мороза.

19 грудня українці вшановують пам'ять святого Миколая - святкового персонажа, доброго чарівника, якого ототожнюють з образом Миколая Чудотворця.

19 грудня: церковне свято

Миколай, Миколай Мирлікійський, Миколай Чудотворець — це християнський священник грецького походження в Римській імперії, єпископ Мирський, святий.

Один із найшанованіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За переказами звершив багато чудес за життя і після смерті. Культ святого Миколая був популярний у східнохристиянських церквах, особливо в Греції. Звідти він поширився до Італії, Німеччини, України.

Зараз - патрон Греції, України, Неаполя, Сицилії, Лотарингії, багатьох міст в Італії, Німеччині, Австрії та Бельгії; на його честь названо українське місто Миколаїв. Покровитель дітей, мандрівників, пекарів, моряків, повій тощо.

Святий Миколай: ікона XV—XVI ст. Національний музей. Стокгольм. / commons.wikimedia.org

Також — святий Микола, Миколай Чудотворець, Миколай Мирлікійський, Миколай Мирський, Миколай з Барі.

На основі єпископа Миколая Мирлікійського в багатьох європейських країнах було створено образ Святого Миколая, що приносить малюкам подарунки.

19 грудня: народні традиції

Раніше на Миколая в школах влаштовували цікаві вистави, де головною дійовою особою вважався святий Миколай. Поруч з ним неодмінно сусідив меткий чортик який намагався переконати дідуся в тому, що вручати дітям подарунки не варто, бо вони були неслухняними. Але преамбула таких вистав закінчувалася тим що до- брий Миколай цього разу вибачає. Такі драматичні твори, позначені фольклорними сюжетами, писали найвідоміші письменники, зокрема й Іван Франко.

Під цю пору зима вже остаточно перебирає свої права. "Миколай бородою трясе,— каже відоме прислів'я,— дорогу стеле". Для селянина це найщедріша пора — зібрано збіжжя, зроблені на зиму відповідні припаси, а отже, можна було розрахуватися з боргами. Хто ж не встигав або не міг до цього дня віддати позички, то казали: "Коли ти мені не віддаси до Миколи, то вже не віддаси ніколи".

Особливою повагою в народі користувалася ікона Миколи Чудотворця. Вона була майже в кожній оселі, оскільки, він захищав усіх бідних і знедолених.

Також на Миколая хлопці вже починали домовлятися про колядки. Казали, що "після Миколи пшениця вкриє поле".

Напередодні свята Святого Миколая, діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями, які кладуть у поштову скриньку або залишають за вікном. Чемним дітям Святий Миколай залишає під подушкою або у шкарпетці подарунок, а неслухняним — різку. Різка слугує своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і виправитися.

Традиційно, український Святий Миколай одягнений в ризу з золотим оздобленням та корону, відтворюючи вбрання священника. В руках тримає посох. Святого Миколая супроводжують ангели і чортики, які вказують йому де слухняні діти, а де бешкетники.

19 грудня: образ святого Миколая в масовій культурі

Сучасний образ Святого Миколая (відомий у США як Санта-Клаус) був придуманий у 1823 році американським письменником Клементом Кларком Муром. Власне Мур у поемі "Візит Святого Миколая". що першим зобразив чарівника як життєрадісного немолодого ельфа. Письменник також першим запряг у сани Святого Миколая північних оленів.

Комерційний образ Святого Миколая — це веселий дідусь з білою бородою та в червоному кожусі з червоним капелюхом. Він літає у повітрі на казкових оленях та влазить через димарі до будинків, щоб дарувати дітям і дорослим подарунки на Різдво. Теперішнім образом для персонажа послужив рекламний персонаж компанії Кока-Кола, який так сподобався дітям своїм виглядом, що саме цей персонаж став основою для створення всесвітньовідомого Санта-Клауса.

19 грудня: що зробили з Миколаєм у Радянському Союзі

У Радянському Союзі на заміну Святому Миколаю було створено образ Діда Мороза, який приносив подарунки під новорічну ялинку. Відповідно до радянської антирелігійної політики, образом Діда Мороза керівники компартії намагались стерти образ християнського Миколая.

Читайте також:

День народження Санта Клауса: хто він – святий Миколай і які творив дива