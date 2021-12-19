У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

Тричі вакцинувалися майже 100 українців.

Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що першу дозу отримало 19 806 людей. Повністю імунізовані 42 862 людини. Крім того, додаткову дозу - третю дозу отримали 18 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень:

першу дозу отримали 14 375 344 людини,

отримали дві дози – 12 961 886 людей,

отримали третю дозу – 92 людини.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Бустерна доза буде дозволена лише для певних груп людей.

Нагадаємо, Україна виконала цільовий орієнтир щодо вакцинації проти коронавірусу, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щепивши 40% громадян в 2021 році.

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