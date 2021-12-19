Церковне свято 20 грудня: день пам'яті святого Амвросія

Сонце ховається в хмари цього дня – варто очікувати снігопаду.

20 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Амвросія Медіоланського, який жив у 4 столітті в Італії та служив єпископом християнської церкви.

Історія свята

Амвросій був відомим проповідником, уславився талантом складати гімни. Він вважається одним із чотирьох великих латинських вчителів церкви. Авторитет Амвросія був такий сильний, що єпископ впливав на політику імператора Феодосія Великого. Такі стосунки церкви та держави стали свого роду прецедентом, який визначив їхній розвиток на віки вперед. Біографія святого досить добре відома. Амвросій народився у місті Тревірі (нині це німецький Трір), у знатній християнській родині. Після смерті батька сім'я Амвросія переселилася до Риму, де він здобув освіту і почав працювати спочатку адвокатом, потім радником префекта, а пізніше сам став префектом Північної Італії.

374 року Амвросій прийняв хрещення, а вже через кілька днів на настійну вимогу місцевих жителів став єпископом міста Медіолана, пожертвувавши церкві весь свій стан. Амвросій прославився тим, що дав обітницю лихоманства, вів скромний і строгий спосіб життя. Він також був відомий як борець із язичниками. До кінця життя єпископ Амвросій користувався всенародним коханням — не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.

Народні традиції і прикмети

У давнину від Амвросія починали готуватися до одного з головних свят - Різдва Христового. До Різдва більше жодних великих свят не було, і цей день підбивав символічну межу під святами року.

Пішов щільний і мокрий сніг – прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки.

Сонце розташоване в серпанку – завірюха буде.

Сонце ховається в хмари – варто очікувати снігопаду.

Що заборонено робити 20 грудня

Цього дня не можна лихословити.

Не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

Жінкам цього дня забороняється важко працювати, шити, в'язати і прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся і мити голову.

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