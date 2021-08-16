Девять афганцев, которых эвакуировала Украина, попросили о статусе беженца

Некоторые эвакуированные афганцы из "Борисполя" вылетели в разные города мира.
Девять граждан Афганистана, которых Украина эвакуировала вместе с нашими соотечественников, попросили о статусе беженца.
Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП.
"На борту находились 79 граждан. Среди них — граждане Украины, Беларуси, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета", — рассказал Демченко.
С 8 граждан Украины, которые прибыли из Афганистана, трое — члены экипажа. Всех украинцев беспрепятственно пропустили на Батькивищину.
Несколько афганцев имели вид на жительство в Украине, 9 граждан Афганистана подали заявление о предоставлении им статуса беженца. Часть эвакуированных вылетели в разные города мира (Стамбул, Париж, София).
"Те, кому некуда было улетать или направиться к родным или иметь возможность для проживания, пропущены на территорию Украины, где их передали сотрудникам Миграционной службы", — заявил представитель ГПСУ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 украинцев и 71 иностранцев — граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.
По данным МИД, в Афганистане осталось еще около 50 украинцев.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.