В Афганистане осталось около 50 украинцев: МИД ищет пути, как их эвакуировать

Эти граждане не смогли, в силу разных обстоятельств, попасть на украинский самолет 15 августа.
В Афганистане до сих пор остаются около 50 украинских граждан.
Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, в основном, это — люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения.
"Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", — отметил Николенко.
Сейчас Украина рассматривает все возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с помощью иностранных партнеров.
Также МИД усиливает посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.
"Теперь сразу два украинские диппредставительства — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", — добавил представитель МИД.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 Украинский и 71 иностранца граждан — Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.
Напомним
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.