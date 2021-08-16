В Афганистане осталось около 50 украинцев: МИД ищет пути, как их эвакуировать

В Афганистане осталось около 50 украинцев: МИД ищет пути, как их эвакуировать

Эти граждане не смогли, в силу разных обстоятельств, попасть на украинский самолет 15 августа.

В Афганистане до сих пор остаются около 50 украинских граждан.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, в основном, это — люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения.

"Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", — отметил Николенко.

Сейчас Украина рассматривает все возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с помощью иностранных партнеров.

Также МИД усиливает посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

"Теперь сразу два украинские диппредставительства — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", — добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 Украинский и 71 иностранца граждан — Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

Напомним

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Новости мира: с Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку