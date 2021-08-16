Дмитрий Ступка оскорбил травести-диву Монро в эфире телеканала: "Не оно"

Ведущий извинился за свою шутку.

Известный украинский актер Дмитрий Ступка попал в скандал из-за своего гомофобного высказывания в сторону украинской травести-дивы Монро.

Так, в эфире канала Live, ведущие обсуждали со стилистом образ знаменитости на красной дорожке Одесского фестиваля. Тогда Ступка пошутил: "А это она? Не оно?".

Этот фрагмент Монро запостила на своей странице в Instagram и прокомментировала слова Дмитрия.

"Буквально неделю назад в прямом эфире Live общались с Татьяной Гончаровой на тему принятия, толерантности, гомофобии и трансфобии, почему важно и нужно об этом говорить, просвещать наше общество, чтобы хотя бы снизить уровень агрессии, ненависти и неприязни к определенным социальным группам людей, и тут х*как — с дна постучали. Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя бы проведите просветительский ликбез, учебный мастер класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты профи, проведут семинар на эти темы, чтобы в дальнейшем такого не повторилось. Иначе, это позор. В 2021 году", — написала телезвезда.

Со своей стороны, Дмитрий быстро прокомментировал сообщение Монро и извинился за неудачную шутку.

"Никого я обидеть не хотел!!! У меня полно друзей с ЛГБТ сообщества! Со всеми дружу и уважаю! Монро, извини, пожалуйста, за неудачную шутку... Буду более детально изучать эту тему, школа и универ этих знаний не дала... Поэтому я это не из злых умыслов ляпнул. Каждый имеет право на свою жизнь и предпочтения. Мир ", — написал знаменитость.

instagram.com/stupka777

В комментариях разъяренные фанаты травести-дивы написали кучу гневных комментариев в адрес Ступки.

Афигеть. Тупее не придумаешь, а этот, мягко говоря, соведущий, думает, что пошутил круто или что-то остроумно сказал. Быдло

Можно уволить этого человека после таких слов?

Услышать такое, еще и от внука гения, ну пздц!

Напомним, не так давно "Дизель Шоу" попало в скандал из-за расистских и гомофобных шуток. В одном из номеров комики высмеивают новые стандарты и толерантность Netflix, шутят о темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества. Впоследствии организаторы прокомментировали обвинения и заявили, что не высмеивали темнокожего актера и представителей ЛГБТ-сообщества, а смеялись из тенденций мирового кинематографа.

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