Ермак просит не игнорировать воздушную тревогу

Утром пятницы, 28 апреля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Сообщение появилось у его Telegram в 09:25.

"Тревоги не игнорируем", — лаконично написал он.

К слову, по состоянию на 09:35 воздушная тревога была объявлена в двух областях: Николаевской и Херсонской.

Карта тревог по состоянию на 09:35 28 апреля.

Напомним, в ночь на пятницу, 28 апреля, российские захватчики совершили очередную массированную атаку территории Украины. Около 03:00 утра по Украине начала распространяться воздушная тревога. В 04.20 она охватила все области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что подразделения сил ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника . Войска РФ атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

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