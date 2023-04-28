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Игнат ответил, из чего Россия 27 апреля обстреляла Николаев

Игнат ответил, из чего Россия 27 апреля обстреляла Николаев

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Игнат ответил, из чего Россия 27 апреля обстреляла Николаев

Обстрел Николаева 27 апреля

Враг попал в многоэтажку и частный дом.

Ракетную атаку по Николаеву в ночь на 27 апреля армия РФ совершила крылатыми ракетами "Искандер-К". В результате обстрелов погиб человек, еще 23 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Ночью в четверг россияне ударили ракетами по Николаеву, попали в многоэтажку и частный дом", – говорится в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сначала сообщил, что враг использовал С-300. Впоследствии в воздушных силах уточнили, что противник поразил Николаев с суши, а не моря, в частности, были пуски ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

"По уточняющей информации, с южного направления летели "Искандер-К. Это тоже крылатая ракета, которая в принципе имеет такие же тактико-технические характеристики как "Калибр", но "Искандер-К" – это ракета наземного, а не морского базирования, — заявил Игнат.

Отметим, эти ракеты тяжело сбить, поскольку они летят очень низко, что затрудняет их обнаружение.

Напомним, российские кафиры в ночь на 27 апреля обстреляли Николаев крылатыми ракетами. Одна из ракет попала в многоэтажное здание, сообщается о десятках пострадавших мирных жителей и по меньшей мере одного погибшего.

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Дата публикации
Просмотры
1278
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