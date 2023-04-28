Генштаб сообщил новости с фронта: Бахмут и Марьинка – в эпицентре боевых действий

Отмечается, что остается высокой угроза последующих ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Российские войска сосредотачивают главные усилия на фронте на наступательных действиях в районах Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Враг за сутки 27 апреля провел там более 65 атак, которые были отбиты подразделениями Сил обороны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, наши воины мужественно защищаются", – отмечается в сообщении.

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На Волыни и Полесье оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не было.

На Сиверском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Дворичанское и Колодезное.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, однако активно применял дроны для корректировки огня артиллерии. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Дорошевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Враг ударил из артиллерии по Макеевке, Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Тернам, Верхнекаменному, Спорному Донецкой области.

Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Продолжаются сражения в самом городе Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики наступали в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели. Устроили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время под вражеским огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не предпринимали. Однако враг нанес авиаудары по Угледару и Великой Новоселке, обстрелял населенные пункты Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Между тем, они обстреляли населенные пункты наряду с линией боевого столкновения. Среди них – Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области. Также ночью за прошедшие сутки нанес ракетный удар по Николаеву.

Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из российских подразделений в Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты отравились неизвестным веществом и 20 из них скончались 24 апреля.

Также сообщается, что за предыдущие сутки российские войска нанесли 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время, украинская военная авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также ударила по зенитно-ракетному комплексу противника. Также были сбиты 6 вражеских дронов разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство ПВО, склад боеприпасов и два артиллерийских подразделения.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские войска выпустили по Украине 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555 и два дрона. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету, однако есть попадания и разрушения. Погибли и пострадали гражданские.

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