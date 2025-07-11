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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из-за удара по Одессе сильно ранило лошадей (видео 18+)

Телеграм-каналы распространяют шокирующие видео из Одессы, где видно, как люди пытаются спасти пострадавших из-за атаки животных.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поврежденная в Одессе конюшня и раненое животное в результате атаки 11 июля

Поврежденная в Одессе конюшня и раненое животное в результате атаки 11 июля / © скриншот с видео

Из-за российского удара по Одессе утром 11 июля была разрушена конюшня. Тамошние лошади получили многочисленные ранения.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Под утреннюю атаку по Одессе дронами попала конюшня. В Сети распространяют видео с существенными разрушениями здания. На кадрах видно, как люди пытаются спасти оттуда лошадей и выводят животных на улицу.

Лошади также пострадали: получили многочисленные ранения различных частей тела.

Напомним, утром в Одессе прогремели сильные взрывы во время тревоги. Местные власти сообщили об атаке на город российскими беспилотниками.

Кроме того, российские оккупанты этим же утром ударили дронами по Харькову. Из-за атаки пострадали девять человек. Зафиксированы попадания в районе жилой застройки, повреждено медучреждение и вспыхнул пожар.

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