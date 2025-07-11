Российская атака повредила посольство Ватикана

Последствия атаки на Киев 10 июляПоследствия атаки на Киев 10 июля / © Getty Images

Реклама

Из-за российской атаки на Киев 10 июля была повреждена Апостольская Нунциатура (посольство) Ватикана. Было найдено до 10 обломков, вероятно, беспилотника.

Об этом Апостольский нунций в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас заявил в интервью Vatican News.

В главном здании Нунциатуры Ватикана в Шевченковском районе Киева из-за российской атаки повреждена крыша. Также получили повреждения гараж и служебное помещение.

Реклама

«Мы подобрали около десяти довольно крупных обломков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на обломки беспилотника, а не ракеты», — сказал Кульбокас.

«Что касается людей, с нами все в порядке, мы не получили никаких повреждений. Но, конечно, это производит впечатление, когда видишь взрывы, происходящие в непосредственной близости», — добавил он.

Нунций акцентировал, что интенсивность российских атак каждый раз растет и призвал всех молиться за мир.

Напомним, в ночь на 10 июля российские войска снова осуществили ракетно-пушечную атаку на Киев. В результате обстрела погибли два человека. В нескольких районах столицы зафиксированы повреждения жилых многоэтажек, офисных зданий, гаражного кооператива, административных сооружений и складских помещений. В результате попаданий возникли пожары.

Реклама

По последним данным на утро 11 июля, в атаке на Киев пострадали 28 человек, двое из которых — несовершеннолетние.