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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російська атака пошкодила посольство Ватикану

В Апостольській Нунціатурі були пошкодження даху, гаража та службових приміщень унаслідок російського обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Київ 10 липня

Наслідки атаки на Київ 10 липняНаслідки атаки на Київ 10 липня / © Getty Images

Через російську атаку на Київ 10 липня було пошкоджено Апостольську Нунціатуру (посольство) Ватикану. Було знайдено до 10 уламків, ймовірно, безпілотника.

Про це Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас заявив у інтерв’ю Vatican News.

У головній будівлі Нунціатури Ватикану у Шевченківському районі Києва через російську атаку пошкоджено дах. Також отримали пошкодження гараж та службове приміщення.

«Ми підібрали близько десяти досить великих уламків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на уламки безпілотника, а не ракети», — сказав Кульбокас.

«Що стосується людей, з нами все гаразд, ми не зазнали жодних ушкоджень. Але, звичайно, це справляє враження, коли бачиш вибухи, що відбуваються в безпосередній близькості», — додав він.

Нунцій акцентував, що інтенсивність російських атак щоразу зростає та закликав усіх молитися за мир.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські війська знову здійснили ракетно-дронову атаку на Київ. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. У кількох районах столиці зафіксовані пошкодження житлових багатоповерхівок, офісних будівель, гаражного кооперативу, адміністративних споруд і складських приміщень. Унаслідок влучань виникли пожежі.

За останніми даними на ранок 11 липня, в атаці на Київ постраждали 28 людей, двоє з яких — неповнолітні.

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