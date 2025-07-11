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Російська атака пошкодила посольство Ватикану
В Апостольській Нунціатурі були пошкодження даху, гаража та службових приміщень унаслідок російського обстрілу.
Через російську атаку на Київ 10 липня було пошкоджено Апостольську Нунціатуру (посольство) Ватикану. Було знайдено до 10 уламків, ймовірно, безпілотника.
Про це Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас заявив у інтерв’ю Vatican News.
У головній будівлі Нунціатури Ватикану у Шевченківському районі Києва через російську атаку пошкоджено дах. Також отримали пошкодження гараж та службове приміщення.
«Ми підібрали близько десяти досить великих уламків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на уламки безпілотника, а не ракети», — сказав Кульбокас.
«Що стосується людей, з нами все гаразд, ми не зазнали жодних ушкоджень. Але, звичайно, це справляє враження, коли бачиш вибухи, що відбуваються в безпосередній близькості», — додав він.
Нунцій акцентував, що інтенсивність російських атак щоразу зростає та закликав усіх молитися за мир.
Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські війська знову здійснили ракетно-дронову атаку на Київ. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. У кількох районах столиці зафіксовані пошкодження житлових багатоповерхівок, офісних будівель, гаражного кооперативу, адміністративних споруд і складських приміщень. Унаслідок влучань виникли пожежі.
За останніми даними на ранок 11 липня, в атаці на Київ постраждали 28 людей, двоє з яких — неповнолітні.