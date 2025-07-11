Через удар по Одесі сильно поранило коней (відео 18+)

Пошкоджена в Одесі конюшня і поранена тварина внаслідок атаки 11 липня / © скриншот з відео

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Через російський удар по Одесі вранці 11 липня була зруйнована конюшня. Тамтешні коні отримали численні поранення.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Під ранкову атаку по Одесі дронами потрапила конюшня. У Мережі поширюють відео з суттєвими руйнуваннями будівлі. На кадрах видно, як люди намагаються врятувати звідти коней та виводять тварин на вулицю.

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Коні також постраждали: отримали численні поранення різних частин тіла.

Дата публікації 11:54, 11.07.25 Кількість переглядів 30 В Одесі «прилетіло» по конюшні: тварини сильно поранені

Нагадаємо, вранці в Одесі прогриміли сильні вибухи під час тривоги. Місцева влада повідомила про атаку на місто російськими безпілотниками.

Окрім того, російські окупанти цього ж ранку вдарили дронами по Харкову. Через атаку постраждали дев’ятеро людей. Зафіксовані влучання у районі житлової забудови, пошкоджено медзаклад та спалахнула пожежа.

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