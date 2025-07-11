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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
654
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1 хв

Через удар по Одесі сильно поранило коней (відео 18+)

Телеграм-канали поширюють шокувальні відео з Одеси, де видно, як люди намагаються врятувати постраждалих через атаку тварин.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджена в Одесі конюшня і поранена тварина внаслідок атаки 11 липня

Пошкоджена в Одесі конюшня і поранена тварина внаслідок атаки 11 липня / © скриншот з відео

Через російський удар по Одесі вранці 11 липня була зруйнована конюшня. Тамтешні коні отримали численні поранення.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Під ранкову атаку по Одесі дронами потрапила конюшня. У Мережі поширюють відео з суттєвими руйнуваннями будівлі. На кадрах видно, як люди намагаються врятувати звідти коней та виводять тварин на вулицю.

Коні також постраждали: отримали численні поранення різних частин тіла.

Нагадаємо, вранці в Одесі прогриміли сильні вибухи під час тривоги. Місцева влада повідомила про атаку на місто російськими безпілотниками.

Окрім того, російські окупанти цього ж ранку вдарили дронами по Харкову. Через атаку постраждали дев’ятеро людей. Зафіксовані влучання у районі житлової забудови, пошкоджено медзаклад та спалахнула пожежа.

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