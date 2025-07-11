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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне ударили по роддому в Харькове: пострадали женщины и младенцы

Родильный дом в Харькове подвергся российской атаке. Пострадали роженицы и их младенцы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия российского удара по Харькову 11 июля

Последствия российского удара по Харькову 11 июля / © Харьковская областная прокуратура

Утром 11 июля российские беспилотники ударили по Салтовскому району Харькова. Один из ударов пришелся на роддом — пострадали три женщины и трое младенцев, двое из которых родились только вчера.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Медицинскую помощь оказали еще шестерым пострадавшим, среди которых — три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один — 8 июля. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция», — говорится в сообщении.

Всего в результате атаки повреждения или стрессовую реакцию получили девять человек. Среди них также — 45-летний мужчина с ранением от осколков стекла, 64-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Повреждены роддом, стоматологическая клиника, школа, нежилое сооружение и выбиты окна в многоэтажках. По факту обстрела открыто производство по статье о военных преступлениях.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «Шахед».

Стоит отметить, что утром 11 июля военные РФ нанесли удары беспилотниками по территории города Сумы. Прошло без раненых и погибших.

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