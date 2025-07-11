Путин хочет вечной войны и власти: FT о диктаторской одержимости хозяина Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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"Фюрер" РФ Владимир Путин решительно настроен достичь своей конечной цели – покорить Украину любой ценой. Хвалявшийся президент США Дональд Трамп может завершить войну через 24 часа, теперь должен обсудить перспективу длительного конфликта.

Об этом пишет Сильви Кауфман в статье Financial Times.

Полномасштабная война, продолжающаяся уже четвертый год, стала экзистенциальной для обеих сторон – для Киева и Москвы. РФ изо всех сил стремится достичь желаемого. В то время как украинцы все еще демонстрируют чрезвычайную стойкость и твердую решительность противостоять захватчикам.

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В материале отмечают, что во время недавних разговоров по телефону с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном диктатора РФ четко заявил: любое решение должно быть направлено на устранение того, что он называет "коренными причинами" конфликта. По его мнению, это будет означать возвращение границ НАТО к уровню 1997 года и лишение Украины какой-либо формы суверенитета.

"Вот вам и дух компромисса. Несмотря на большое количество потерь, которые оценивают в один миллион убитых и раненых, Путин считает, что его преимущество на поле боя растет. Для него немыслимо не выиграть войну. Он построил вокруг этого экономику своей страны и собственную легитимность. Изменение его нарратива со "специальной военной" НАТО делает его проектом без конца, вечной войной, которая стала ключом к его выживанию”, - говорится в материале FT.

В то же время, для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, отмечает Кауфманн.

Автор статьи отмечает, что украинцы также могут продолжать бороться, несмотря на сокрушительные потери и нехватку личного состава. Продвижение войск РФ, несмотря на их мощь и военную экономику, было поразительно медленным. В свою очередь, ВСУ по-прежнему способны наносить сокрушительные удары по врагу.

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По словам Кауфманна, неопределенность стратегии Трампа в отношении России и Украины должна подтолкнуть Европу к дальнейшему вооружению Украины.

"В течение последних шести месяцев европейские лидеры беспомощно наблюдали, как президент США сначала ухаживал за Путиным, потом поддерживал позиции диктатора и ругал лидера Украины Владимира Зеленского. Затем Трамп изменил свою позицию, что даже отменил решение Пентагона приостановить поставки некоторых оружия в Киев. Теперь Трамп говорит, что рассматривает" говорится в статье FT.

Впрочем, произойдет ли это в реальности и примет ли Трамп жесткие санкции против РФ, вопрос открыт. Некоторые в Европе даже подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и переключиться на более близкие ему вопросы, как он это сделал с Северной Кореей в свой первый срок.

"Тогда обязанность европейцев - помочь Украине дать отпор российскому агрессору самостоятельно. Поражение для них тоже недопустимо", - добавила Кауфманн.

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Как сообщалось, аналитики ISW отмечают, что Россия отвлекает США от войны в Украине. В частности, диктатор Владимир Путин безуспешно пытался использовать переговоры с Ираном по ядерной программе и посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке, чтобы представить себя перед Дональдом Трампом «как эффективного переговорщика в рамках усилий по обеспечению уступок по войне в Украине».

Дата публикации 07:47, 09.07.25 Количество просмотров 400 Разговор Трампа с путиным обернулся для Украины невиданным обстрелом. Что известно на утро?