Путін хоче вічної війни і влади: FT про диктаторську одержимість господаря Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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“Фюрер” РФ Володимир Путін рішуче налаштований досягти своєї кінцевої мети – підкорити Україну за будь-яку ціну. Президент США Дональд Трамп, який вихвалявся, що може завершити війну за 24 години, тепер має обміркувати перспективу тривалого конфлікту.

Про це пише Сільві Кауфман у статті для Financial Times.

Повномасштабна війна, яка триває вже четвертий рік, стала екзистенційною для обох сторін - для Києва і Москви. РФ з усіх сил прагне досягнути бажаного. Тоді як українці все ще демонструють надзвичайну стійкість і непохитну рішучість протистояти загарбникам.

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У матеріалі наголошують, що під час нещодавніх розмов телефоном з президентом США Дональдом Трампом та лідером Франції Еммануелем Макроном диктатора РФ чітко заявив: будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає “корінними причинами” конфлікту. На його думку, це означатиме повернення кордонів НАТО до рівня 1997 року та позбавлення України будь-якої форми суверенітету.

“Ось вам і дух компромісу. Попри велику кількість втрат, які оцінюють в один мільйон убитих і поранених, Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. Для нього немислимо не виграти війну. Він побудував навколо цього економіку своєї країни і власну легітимність. Зміна його наративу зі “спеціальної військової операції з денацифікації України” на “боротьбу з агресією НАТО” робить його проєктом без кінця, вічною війною, яка стала ключем до його виживання”, - йдеться у матеріалі FT.

Водночас для українців поразка означала б просто кінець України, зазначає Кауфманн. Тим часом те, як окупанти на захоплених територіях стирають будь-які ознаки національної ідентичності та культурної спадщини, “свідчить про глибину відданості Путіна запереченню існування України як нації”.

Авторка статті наголошує, що українці також можуть продовжувати боротися, незважаючи на нищівні втрати і брак особового складу. Просування військ РФ, незважаючи на їхню міць і військову економіку, було разюче повільним. Своєю чергою, ЗСУ, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по ворогові.

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За словами Кауфманн, що невизначеність стратегії Трампа щодо Росії та України має підштовхнути Європу до подальшого озброєння України.

“Протягом останніх шести місяців європейські лідери безпорадно спостерігали, як президент США спочатку залицявся до Путіна, потім підтримував позиції диктатора та лаяв лідера України Володимира Зеленського. Потім Трамп змінив свою позицію, що навіть скасував рішення Пентагону призупинити постачання деяких зброї до Києва. Тепер Трамп каже, що розглядає можливість відправлення Україні важливих систем ППО Patriot”, - йдеться у статті FT.

Втім, чи станеться це в реальності та чи ухвалить Трамп жорсткі санкції проти РФ, питання відкрите. Дехто в Європі навіть підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитись на більш близькі йому питання, як він це зробив із Північною Кореєю у свій перший термін.

“Тоді обов'язок європейців - допомогти Україні дати відсіч російському агресору самостійно. Поразка для них теж неприпустима", - додала Кауфманн.

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Як повідомлялося, аналітики ISW наголошують, що Росія відволікає США від війни в Україні. Зокрема, Окрім того, диктатор Володимир Путін безуспішно намагався використати переговори з Іраном щодо ядерної програми та посередництва у конфлікті на Близькому Сході, щоб представити себе перед Дональдом Трампом “як ефективного переговірника в межах зусиль щодо забезпечення поступок щодо війни в Україні”.

Дата публікації 07:47, 09.07.25 Кількість переглядів 390 Розмова Трампа з путіним обернулась для України небаченим обстрілом. Що відомо на ранок?