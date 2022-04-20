Паска в мультиварке: простой рецепт

ТСН.ua предлагает приготовить паску в мультиварке по простому и быстрому рецепту.
Паска в мультиварке – это отличный рецепт для тех, у кого нет свободного времени для приготовления домашнего десерта, но есть желание полакомиться вкусной выпечкой.
Ингредиенты
- 4 стакана муки;
- 1 стакан молока;
- 50 г дрожжей;
- 5 столовых ложек сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 4 столовые ложки масла;
- 2 яйца;
- 100 г изюма.
Приготовление
Паска в мультиварке готовится очень просто:
- В емкости смешать молоко, два яйца, 2 стакана муки, сахар и растительное масло. Хорошо перемешать венчиком, чтобы получить тесто без комочков.
- Добавить еще два стакана муки и пакетик ванильного сахара. Еще раз смешать, но в этот раз руками.
- В процессе можно добавлять еще муки, если вам кажется, что тесто очень жидкое.
- Добавить изюм и продолжать перемешивать руками.
- Чашу от мультиварки смазать сливочным маслом (чтобы будущая пасха не пригорела), выложить тесто.
- Выбрать режим "хлеб" на 3 часа. Когда кулич в мультиварке готов, выложить ее из чаши на тарелку.
Можно приготовить любую глазурь или украсить паску в мультиварке растопленным шоколадом.
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