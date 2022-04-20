Паска в мультиварке: простой рецепт

ТСН.ua предлагает приготовить паску в мультиварке по простому и быстрому рецепту.

Паска в мультиварке – это отличный рецепт для тех, у кого нет свободного времени для приготовления домашнего десерта, но есть желание полакомиться вкусной выпечкой.

Ингредиенты

4 стакана муки;

1 стакан молока;

50 г дрожжей;

5 столовых ложек сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли;

4 столовые ложки масла;

2 яйца;

100 г изюма.

Приготовление

Паска в мультиварке готовится очень просто:

В емкости смешать молоко, два яйца, 2 стакана муки, сахар и растительное масло. Хорошо перемешать венчиком, чтобы получить тесто без комочков. Добавить еще два стакана муки и пакетик ванильного сахара. Еще раз смешать, но в этот раз руками. В процессе можно добавлять еще муки, если вам кажется, что тесто очень жидкое. Добавить изюм и продолжать перемешивать руками. Чашу от мультиварки смазать сливочным маслом (чтобы будущая пасха не пригорела), выложить тесто. Выбрать режим "хлеб" на 3 часа. Когда кулич в мультиварке готов, выложить ее из чаши на тарелку.

Можно приготовить любую глазурь или украсить паску в мультиварке растопленным шоколадом.

Читайте также: