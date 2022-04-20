Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Паска в мультиварке: простой рецепт

Дата публикации
Просмотры
590
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Паска в мультиварке: простой рецепт

Паска в мультиварке: рецепт / pixabay.com

ТСН.ua предлагает приготовить паску в мультиварке по простому и быстрому рецепту.

Паска в мультиварке – это отличный рецепт для тех, у кого нет свободного времени для приготовления домашнего десерта, но есть желание полакомиться вкусной выпечкой.

Ингредиенты

  • 4 стакана муки;
  • 1 стакан молока;
  • 50 г дрожжей;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • 4 столовые ложки масла;
  • 2 яйца;
  • 100 г изюма.

Приготовление

Паска в мультиварке готовится очень просто:

  1. В емкости смешать молоко, два яйца, 2 стакана муки, сахар и растительное масло. Хорошо перемешать венчиком, чтобы получить тесто без комочков.
  2. Добавить еще два стакана муки и пакетик ванильного сахара. Еще раз смешать, но в этот раз руками.
  3. В процессе можно добавлять еще муки, если вам кажется, что тесто очень жидкое.
  4. Добавить изюм и продолжать перемешивать руками.
  5. Чашу от мультиварки смазать сливочным маслом (чтобы будущая пасха не пригорела), выложить тесто.
  6. Выбрать режим "хлеб" на 3 часа. Когда кулич в мультиварке готов, выложить ее из чаши на тарелку.

Можно приготовить любую глазурь или украсить паску в мультиварке растопленным шоколадом.

Читайте также:

Следующая публикация