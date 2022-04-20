Паска в мультиварці: простий рецепт

ТСН.ua пропонує приготувати паску в мультиварці за простим та швидким рецептом.
Паска в мультиварці - це чудовий рецепт для тих, у кого немає вільного часу для приготування домашнього десерту, але є бажання поласувати смачною випічкою.
Інгредієнти
- 4 склянки борошна;
- 1 склянка молока;
- 50 г дріжджів;
- 5 столових ложок цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- дрібка солі;
- 4 столових ложки олії;
- 2 яйця;
- 100 г родзинок.
Приготування
Паска в мультиварці готується дуже просто:
- В ємності змішати молоко, два яйця, 2 склянки борошна, цукор та олію. Добре перемішати вінчиком, щоб отримати тісто без грудочок.
- Додати ще дві склянки борошна та пакетик ванільного цукру. Ще раз змішати, але на цей раз руками.
- В процесі можна додавати ще борошна, якщо вам здається, що тісто надто рідке.
- Додати родзинки та продовжувати перемішувати руками.
- Чашу від мультиварки змастити вершковим маслом (щоб майбутня паска не пригоріла), викласти тісто.
- Обрати режим "хліб" на 3 години. Коли паска в мультиварці готова, викласти її з чаші на тарілку.
Можна приготувати будь-яку глазур чи прикрасити паску в мультиварці розтопленим шоколадом.
Читайте також:
- Як спекти паску без дріжджів за 5 хвилин: простий рецепт господиням
- Сирна паска: рецепти в духовці та без випікання