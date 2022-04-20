Паска в мультиварці: простий рецепт

ТСН.ua пропонує приготувати паску в мультиварці за простим та швидким рецептом.

Паска в мультиварці - це чудовий рецепт для тих, у кого немає вільного часу для приготування домашнього десерту, але є бажання поласувати смачною випічкою.

Інгредієнти

4 склянки борошна;

1 склянка молока;

50 г дріжджів;

5 столових ложок цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

дрібка солі;

4 столових ложки олії;

2 яйця;

100 г родзинок.

Приготування

Паска в мультиварці готується дуже просто:

В ємності змішати молоко, два яйця, 2 склянки борошна, цукор та олію. Добре перемішати вінчиком, щоб отримати тісто без грудочок. Додати ще дві склянки борошна та пакетик ванільного цукру. Ще раз змішати, але на цей раз руками. В процесі можна додавати ще борошна, якщо вам здається, що тісто надто рідке. Додати родзинки та продовжувати перемішувати руками. Чашу від мультиварки змастити вершковим маслом (щоб майбутня паска не пригоріла), викласти тісто. Обрати режим "хліб" на 3 години. Коли паска в мультиварці готова, викласти її з чаші на тарілку.

Можна приготувати будь-яку глазур чи прикрасити паску в мультиварці розтопленим шоколадом.

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