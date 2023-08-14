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Митрополита УПЦ МП Павла "Мерседеса" прооперировали – адвокат

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
872
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Митрополита УПЦ МП Павла "Мерседеса" прооперировали – адвокат

Митрополит Павел / Фото: ТСН.ua

По словам адвоката, митрополит Павел срочно госпитализирован в кардиологическое отделение.

Скандального митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) сегодня, 14 августа, прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева.

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство", — написал адвокат.

Напомним, что 7 августа за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн залога, после чего иерарх Московского патриархата вышел из СИЗО. Он пробыл за решеткой почти месяц.

СБУ заверила, что залог митрополита Павла не означает его освобождения от уголовной ответственности.

1 апреля Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

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Дата публикации
Просмотры
872
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