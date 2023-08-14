Митрополита УПЦ МП Павла "Мерседеса" прооперували – адвокат

За словами адвоката, митрополита Павла терміново госпіталізовали до кардіологічного відділення.

Скандального митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) сьогодні, 14 серпня, прооперували у кардіологічному відділенні однієї із лікарень Києва.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання", – написав адвокат.

Нагадаємо, що 7 серпня за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави, після чого ієрарх Московського патріархату вийшов із СІЗО. Він пробув за ґратами майже місяць.

СБУ запевнила, що застава за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

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