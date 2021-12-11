Народные приметы, обряды и обычаи 11 декабря

От заморозка до зимы – месяц.
11 декабря церковь и верующие чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семи жен, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и многих других.
11 декабря: украинские народные приметы
- Дождливая зима – признак неурожайного года.
- Зима не наступила, пока не установится санная дорога.
- От заморозка до зимы – месяц.
- Хлебородность – перед суровой зимой.
11 декабря: церковный праздник
Святой мученик Иринарх и с ним 7 жен пострадали за Христа во время царствования Диоклетиана (284-305). После тяжелых мучений им отрубили голову.
11 декабря: народные традиции
Наши предки по этому дню предвещали погоду на предстоящее лето: если сухо и холодно в этот день – на жаркое лето, а если день теплый – на холодное лето. Обычно в этот день в человеческое жилье прилетали сойки.
11 декабря: что следует делать
Также гадали на успех в торговых делах, слушали воду в колодце. К тому же, обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем – не задержится.
11 декабря: что нельзя делать
- ссориться;
- убирать дом вечером;
- занимать что-нибудь соседям.
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