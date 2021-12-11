Народные приметы, обряды и обычаи 11 декабря

От заморозка до зимы – месяц.

11 декабря церковь и верующие чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семи жен, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и многих других.

11 декабря: украинские народные приметы

Дождливая зима – признак неурожайного года.

Зима не наступила, пока не установится санная дорога.

От заморозка до зимы – месяц.

Хлебородность – перед суровой зимой.

11 декабря: церковный праздник

Святой мученик Иринарх и с ним 7 жен пострадали за Христа во время царствования Диоклетиана (284-305). После тяжелых мучений им отрубили голову.

11 декабря: народные традиции

Наши предки по этому дню предвещали погоду на предстоящее лето: если сухо и холодно в этот день – на жаркое лето, а если день теплый – на холодное лето. Обычно в этот день в человеческое жилье прилетали сойки.

11 декабря: что следует делать

Также гадали на успех в торговых делах, слушали воду в колодце. К тому же, обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем – не задержится.

11 декабря: что нельзя делать

ссориться;

убирать дом вечером;

занимать что-нибудь соседям.

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