Народні прикмети, обряди і звичаї 11 грудня

Від заморозку до зими — місяць.
11 грудня церква та віряни вшановують пам'ять преподобномученика i сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха i святих семи жон, мучеників Стефана, Василiя, Григорiя, iншого Григорiя, Йоана та багатьох iнших.
11 грудня: українські народні прикмети
- Дощова зима — ознака неврожайного року.
- Зима не настала, доки не встановиться санна дорога.
- Від заморозку до зими — місяць.
- Хлібородність — перед суворою зимою.
11 грудня: церковне свято
Святий мученик Іринарх і з ним 7 жон постраждали за Христа під час царювання Діоклетіана ( 284-305). Після найтяжчих мук їм відрубали голову.
11 грудня: народні традиції
Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий – на холодне літо. Зазвичай цього дня до людського житла прилітали сойки.
11 грудня: що варто робити
Також ворожили на успіх в торгових справах, слухали воду в колодязі. До того ж звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень – не затримається.
11 грудня: що не можна робити
- сваритися;
- прибирати дім ввечері;
- позичати щось сусідам.
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