Народні прикмети, обряди і звичаї 11 грудня

Від заморозку до зими — місяць.

11 грудня церква та віряни вшановують пам'ять преподобномученика i сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха i святих семи жон, мучеників Стефана, Василiя, Григорiя, iншого Григорiя, Йоана та багатьох iнших.

11 грудня: українські народні прикмети

Дощова зима — ознака неврожайного року.

Зима не настала, доки не встановиться санна дорога.

Від заморозку до зими — місяць.

Хлібородність — перед суворою зимою.

11 грудня: церковне свято

Святий мученик Іринарх і з ним 7 жон постраждали за Христа під час царювання Діоклетіана ( 284-305). Після найтяжчих мук їм відрубали голову.

11 грудня: народні традиції

Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий – на холодне літо. Зазвичай цього дня до людського житла прилітали сойки.

11 грудня: що варто робити

Також ворожили на успіх в торгових справах, слухали воду в колодязі. До того ж звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень – не затримається.

11 грудня: що не можна робити

сваритися;

прибирати дім ввечері;

позичати щось сусідам.

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