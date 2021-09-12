Народные приметы, обряды и обычаи 12 сентября

Щедро родили орехи — зима должна быть суровой и снежной.

12 сентября верующие и церковь чествуют святителей Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских, преподобного Александра Свирского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворца в Солуне, святителей Сербских: Саввы І, Арсения І, Саввы ІІ, Евстафия І, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов; Йоаникия, Ефрема ІІ, Спиридона, Макария, Гавриила І, патриархов, и Григория, епископа.

12 сентября: церковный праздник

Александр — епископ Византия и архиепископ Константинополя, борец с ересью арианства, чудотворец. Во времена его епископата город Византий был переименован в Константинополь.

Александр имел уже 73 года, когда его выбрали цареградским патриархом. Однако он еще двадцать лет руководил

патриархатом в неспокойные времена еретика Ария, отрицавшего божество Иисуса Христа. Александр обращал в христианство многих язычников.

Как-то во время диспута между христианскими богословами и языческими философами Александр предложил язычникам выбрать из своей среды ученого мужа. Когда тот начал говорить, Александр вдруг приказал ему: "Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе замолчать!". После этих слов философ не смог сказать ни слова, пока Александр позволил ему говорить. Это Божье чудо произвело на язычников очень большое впечатление. Представитель патриарха Александра участвовал во Вселенском Соборе в 325 году в Никее. Окончил Александр свою праведную жизнь 340 года.

12 сентября: народные традиции

В этот день было принято заказывать оставленные на полях на корню ячменные стебли и завивать их со льняными и овсяными — таким образом можно было по поверьям призвать хороший урожай и обеспечить сытный год. Обязательным блюдом считалась ячменная каша на молоке, которую называли свитной. Также хозяйки готовили из нового урожая хлеб.

12 сентября: что нельзя делать

поздравлять с первым гостем;

считать мелочь;

брать кота на руки;

мыть голову;

играть в карты.

12 сентября: что стоит сделать

12 сентября обычно устраивали громкие сытные застолья, звали гостей и угощали их сладостями.

12 сентября: украинские народные приметы

Щедро родили орехи на орешник — зима должна быть суровой и снежной.

Если осень бедная па грибы, то зима будет богатой на снег и морозы.

Дружный вылет на юг птиц — признак суровой зимы.

Гром в сентябре напоминает о теплой и длинной осени, а в октябре — малоснежной зимы.

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