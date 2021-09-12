Народні прикмети, обряди і звичаї 12 вересня

Щедро вродили горіхи на ліщині — зима має бути суворою і сніжною.

12 вересня віряни та церква вшановують святителів Олександра, Йоана i Павла Нового, патрiархiв Константинопольських, преподобного Олександра Свирського, перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворця в Солунi, святителів Сербських: Сави І, Арсенiя І, Сави ІІ, Євстафiя І, Якова, Никодима, Даниїла, архиєпископiв; Йоаникiя, Єфрема ІІ, Спиридона, Макарiя, Гавриїла І, Патріархів, i Григорiя, єпископа.

12 вересня: церковне свято

Олександр — єпископ Візантія і архієпископ Константинополя, борець з єрессю аріанства, чудотворець. В часи його єпископату місто Візантій було перейменовано на Константинополь.

Олександр мав уже 73 роки, коли його вибрали царгородським патріархом. Однак він ще двадцять літ керував

патріархатом у неспокійні часи єретика Арія, який заперечував божество Ісуса Христа. Олександр навертав до Християнства багатьох язичників.

Якось під час диспуту між християнськими богословами і поганськими філософами Олександр запропонував язичникам вибрати з-поміж себе найученішого мужа. Коли той почав говорити, Олександр раптом звелів йому: "В ім'я Ісуса Христа наказую тобі замовкнути!". Після цих слів філософ не зміг промовити ні слова, аж поки Олександр дозволив йому говорити. Це Боже чудо справило на поган дуже велике враження. Представник патріарха Олександра брав участь у Вселенському Соборі 325 року в Нікеї. Закінчив Олександр своє праведне життя 340 року.

12 вересня: народні традиції

Цього дня було заведено замовляти залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх із лляними та вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік. Обов'язковою стравою вважалася ячмінна каша на молоці, яку називали свитною. Також господині готували з нового врожаю хліб.

12 вересня: що не можна робити

вітати з першим гостем;

рахувати дрібні гроші;

брати кота на руки;

мити голову;

грати в карти.

12 вересня: що варто зробити

12 вересня зазвичай влаштовували гучні ситні застілля, кликали гостей і пригощали їх ласощами.

12 вересня: українські народні прикмети

Щедро вродили горіхи на ліщині — зима має бути суворою і сніжною.

Якщо осінь бідна па гриби, то зима буде багатою на сніг і морози.

Дружний відліт у вирій птахів — ознака суворої зими.

Грім у вересні нагадує про теплу й довгу осінь, а у жовтні — малосніжну зиму.

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