День програміста: найкращі привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

Дата святкування Дня програміста відрізняється в залежності від того, у який рік відзначається свято: у звичайний або високосний.

13 вересня в Україні щорічно (окрім високосних років) святкують неофіційне професійне свято - День програміста. У високосні роки цей день заведено святкувати 12 вересня. Це пов'язано з тим, що дата святкування обрана на 256-й день року.

Історія свята

Вибір для свята 256-го дня року пояснюється тим, що це число символічне, воно тісно пов'язане з комп'ютерами, але не асоціюється з конкретними особами чи кодами спеціальностей. Число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного байта, поширеної одиниці вимірювання обсягу даних.

Число 256 обрано також тому, що це максимальний степінь числа 2, який не перевищує кількості днів у році.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем програміста

Привітання з Днем програміста

Привітання з Днем програміста

Привітання з Днем програміста

Привітання з Днем програміста - прикольні sms

Вітаю програмістів з їх професійним святом: 256-м днем року!

Пропоную підняти келихи з цього приводу користуючись таким тостом:

За сі, за perl, за Unix-shell,

За Windows, Гейтса та Intel ,

За скрипт, за байт, за Unicode,

За Linux та “Hello, World!”

***

Вітаю усіх колег с професійним святом – Днем програміста!Бажаю вам, щоб у ваших програмах було поменше помилок, щоб робота була вам на радість, а у ваших сім’ях завжди було тепло та затишок. Нехай непростий шлях програміста буде вам по силам і на всі життєві труднощі та негаразди ви будете дивитись завжди іронічно та з посмішкою.

***

Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров’я, успіх і благополуччя

***

Вітаємо всіх володарів програмного коду з професійним святом — Днем програміста! Бажаємо, щоб серйозність їх роботи не залишала на світлих обличчях ні тіні зморшок і втоми. Нехай ваше життя будується тільки на позитивних моментах, добрих побажаннях, підтримки і любові друзів і рідних!

***

Вітаю тебе з днем програміста! Що потрібно хорошому программеру для того, щоб стати успішним? Посидючість, уважність і безперебійно працюючий мозок! Я від душі хочу побажати тобі всіх цих якостей, а так само – удачі і любові, адже удача допомагає в справах, а кохання надихає на нові відкриття!

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання