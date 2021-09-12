ФБР оприлюднило розсекречений за указом Байдена документ про теракти 11 вересня

Від 2001 року Сполучені Штати оголосили війну тероризму, яка тривала останніх 20 років.
Щорічно 11 вересня Сполучені Штати Америки згадують жертв найкривавішої терористичної атаки в історії людства. Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило в суботу перший з документів з терактів 11 вересня 2001 року, розсекречених в рамках указу президента США Джо Байдена.
Документ розміщений на сайті ФБР.
"Цей матеріал публікується в рамках виконавчого указу, підписаного 3 вересня 2021 року, що стосується огляду на предмет розсекречення деяких документів, що відносяться до терористичних атак 11 вересня 2001 року", - йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, у вересні 2001 року терористи-смертники “Аль-Каїди” захопили чотири літаки і направили їх на вежі-близнюки всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку та на будівлю Пентагону. Внаслідок терактів 11 вересня загинуло 2 977 людей. Після цього Сполучені Штати оголосили війну тероризму, яка тривала останніх 20 років.