Ночью в Николаеве раздались звуки взрывов

Враг продолжает держать в напряжении украинские города.
В ночь на 11 сентября 2022 года взрывы прогремели в Николаеве.
Очевидцы утверждают о сильных взрывах после оглашения воздушной тревоги.
Через некоторое время в Николаевской области снова объявили воздушную тревогу.
Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".
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