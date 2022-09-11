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Ночью в Николаеве раздались звуки взрывов

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Ночью в Николаеве раздались звуки взрывов

Фото: ТСН.ua

Враг продолжает держать в напряжении украинские города.

В ночь на 11 сентября 2022 года взрывы прогремели в Николаеве.

Очевидцы утверждают о сильных взрывах после оглашения воздушной тревоги.

Через некоторое время в Николаевской области снова объявили воздушную тревогу.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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