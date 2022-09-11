Уночі у Миколаєві пролунали звуки вибухів

В ніч проти 11 вересня 2022 року вибухи пролунали у Миколаєві.

Очевидці стверджують про сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.

За деякий час у Миколаївській області знову оголосили повітряну тривогу.

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Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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