Уночі у Миколаєві пролунали звуки вибухів

Ворог продовжує тримати в напрузі українські міста.
В ніч проти 11 вересня 2022 року вибухи пролунали у Миколаєві.
Очевидці стверджують про сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.
За деякий час у Миколаївській області знову оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".
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