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Обстрел Мариуполя: в больнице скончался раненый ребенок

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С начала нападения РФ пострадало 75 человек.

В результате обстрела российских войск в Мариуполе умер ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что на 19:00 в больнице города госпитализировали 15 мирных жителей: 14 мариупольцев, 1 житель Саханки.

"Ребенка в критическом состоянии спасти не удалось. Другие получают необходимую помощь в городской больнице №1 и областной больнице интенсивного лечения", — говорится в сообщении.

К слову, с начала нападения России, 24 февраля, пострадало 75 мирных. В настоящее время находятся на лечении 61 человек.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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