Обстрел Мариуполя: в больнице скончался раненый ребенок

С начала нападения РФ пострадало 75 человек.

В результате обстрела российских войск в Мариуполе умер ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что на 19:00 в больнице города госпитализировали 15 мирных жителей: 14 мариупольцев, 1 житель Саханки.

"Ребенка в критическом состоянии спасти не удалось. Другие получают необходимую помощь в городской больнице №1 и областной больнице интенсивного лечения", — говорится в сообщении.

К слову, с начала нападения России, 24 февраля, пострадало 75 мирных. В настоящее время находятся на лечении 61 человек.