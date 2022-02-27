Обстріл Маріуполя: у лікарні померла поранена дитина

Від початку нападу РФ потерпіло 75 людей.

Внаслідок обстрілу російських військ у Маріуполі померла дитина.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Зазначається, що станом на 19:00 в лікарні міста шпиталізували 15 мирних жителів: 14 маріупольців, 1 житель Саханки.

"Дитину у критичному стані врятувати не вдалося. Інші отримують необхідну допомогу в міській лікарні №1 та обласній лікарні інтенсивного лікування”, — йдеться у повідомленні.

До слова, від початку нападу Росії, 24 лютого, постраждало 75 мирних. Наразі перебувають на лікуванні 61 людина.