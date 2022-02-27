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Обстріл Маріуполя: у лікарні померла поранена дитина

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Від початку нападу РФ потерпіло 75 людей. 

Внаслідок обстрілу російських військ у Маріуполі померла дитина.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Зазначається, що станом на 19:00 в лікарні міста шпиталізували 15 мирних жителів: 14 маріупольців, 1 житель Саханки. 

"Дитину у критичному стані врятувати не вдалося. Інші отримують необхідну допомогу в міській лікарні №1 та обласній лікарні інтенсивного лікування”, — йдеться у повідомленні.

До слова, від початку нападу Росії, 24 лютого,  постраждало 75 мирних. Наразі перебувають на лікуванні 61 людина.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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