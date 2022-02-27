"Не час розважатися": у Тернопільській області заборонили продаж алкоголю

"Не час розважатися": у Тернопільській області заборонили продаж алкоголю

Заборона на продаж алкоголю поширюється на усіх, хто розповсюджує спиртні напої.

Від сьогодні, 27 лютого, у Тернопільській області повністю заборонили продавати алкоголь. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу оборони Тернопільщини.

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Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Ми ухвалили рішення заборонити на Тернопільщині продаж алкогольних напоїв. Це зумовлено вимогами воєнного часу. Не час розважатися", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал у вечірньому зверненні до мешканців міста, заборона на продаж алкоголю поширюється на магазини, кафе, ресторани та усіх, хто розповсюджує спиртні напої на території громади та області.

"Будь-який підакцизний алкоголь не можна продавати", – додав міський голова.

Також керівництво області закликало підприємців не підіймати ціни на продукти.

"Будемо посилювати підрозділи Територіальної оборони, організовуємо навчання з володіння зброєю. До цього залучаємо працівників військового коледжу та правоохоронців.

Закликаємо усіх підприємців не піднімати ціни на продукти харчування", - зазначив очільник Тернопільщини Володимир Труш.

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