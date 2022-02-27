"Не час розважатися": у Тернопільській області заборонили продаж алкоголю

Заборона на продаж алкоголю поширюється на усіх, хто розповсюджує спиртні напої.
Від сьогодні, 27 лютого, у Тернопільській області повністю заборонили продавати алкоголь. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу оборони Тернопільщини.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
"Ми ухвалили рішення заборонити на Тернопільщині продаж алкогольних напоїв. Це зумовлено вимогами воєнного часу. Не час розважатися", – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал у вечірньому зверненні до мешканців міста, заборона на продаж алкоголю поширюється на магазини, кафе, ресторани та усіх, хто розповсюджує спиртні напої на території громади та області.
"Будь-який підакцизний алкоголь не можна продавати", – додав міський голова.
Також керівництво області закликало підприємців не підіймати ціни на продукти.
"Будемо посилювати підрозділи Територіальної оборони, організовуємо навчання з володіння зброєю. До цього залучаємо працівників військового коледжу та правоохоронців.
Закликаємо усіх підприємців не піднімати ціни на продукти харчування", - зазначив очільник Тернопільщини Володимир Труш.
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