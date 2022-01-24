Одессу атакуют снегопады и метели: к чему стоит готовиться

Погода окончательно испортится.
В Одессу снова возвращается зима: в начале новой недели заснежит, а столбик покажет минус.
Соответствующее предупреждение опубликовал Одесский городской совет со ссылкой на гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одессе и области 24 января утром и днем ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с, днем вьюга.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, днем умеренный. Также ожидается вьюга. Ветер северный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью и днем 3-5 °С мороза.
В Одесской области также стоит ожидать облачную погоду. Ночью местами небольшой снег, днем умеренный, метель. Ветер северный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью и днем 3-8° мороза.
На дорогах области видимость во время снега 1-2 км.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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