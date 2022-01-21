Морозы возвращаются: какой будет погода в выходные в Одессе

Синоптики прогнозируют похолодание.
В Одессе в субботу и воскресенье ожидается прохладная погода. Ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В субботу, 22 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики не прогнозируют в этот день ни дождя, ни снега. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем от 1 до 3 градусов тепла.
По области ночью 8 градусов мороза, днем температура повысится до 4 тепла.
В воскресенье, 23 января, синоптики обещают ясную погоду с температурой ночью до 9 градусов мороза и днем не выше 1 тепла.
Ранее синоптики сообщили, что в субботу, 22 января, в Украине будет прохладно, во многих регионах страны – снег.
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