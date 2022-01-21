Морозы возвращаются: какой будет погода в выходные в Одессе

Морозы возвращаются: какой будет погода в выходные в Одессе

Синоптики прогнозируют похолодание.

В Одессе в субботу и воскресенье ожидается прохладная погода. Ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Также читайте Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине: в каких областях разгуляется непогода

В субботу, 22 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики не прогнозируют в этот день ни дождя, ни снега. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем от 1 до 3 градусов тепла.

По области ночью 8 градусов мороза, днем температура повысится до 4 тепла.

В воскресенье, 23 января, синоптики обещают ясную погоду с температурой ночью до 9 градусов мороза и днем не выше 1 тепла.

Какая будет погода и чем развлечь себя в зимние выходные – Погода от Фроси

Ранее синоптики сообщили, что в субботу, 22 января, в Украине будет прохладно, во многих регионах страны – снег.

Читайте также: