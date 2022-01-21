В ГСЧС предупредили украинцев о погодных сюрпризах

Ожидается сильный ветер и метель.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о сильном ветре и гололедице в большинстве регионов Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 21 января ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель. На дорогах страны гололедица", — говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, такие погодные условия соответствуют первому ("желтому") уровню опасности.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупредили спасатели.
По данным синоптиков, в пятницу, 21 января, в Украине будет прохладно, почти во всех регионах ожидается снег.
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