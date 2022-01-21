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Свиные ребра в пряном маринаде

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Свиные ребра в пряном маринаде

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От вкусно приготовленного мяса отказаться очень сложно. Если же оно приготовлено и подается с оригинальным соусом, отказаться невозможно.

В ближайшие выходные запеките свиные ребра. Прелесть предлагаемого рецепта заключается в том, что кисло-сладкий маринад вы можете дополнить пряными нотками любимых приправ. Почувствуйте себя волшебником на собственной кухне и всякий раз удивляйте близких.

Ингредиенты: 

  • 1 кг свиных ребер
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 3 столовые ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки меда
  • 1 столовая ложка горчицы
  • итальянские травы
  • куркума
  • молотая паприка
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Свиные ребра вымыть, обсушить и разрезать на порционные куски по 1-2 косточки.

Растительное масло соединить с лимонным соком, медом и горчицей, посолить, поперчить, добавить итальянские травы, куркуму и молотую паприку и растереть до однородного состояния.

2-3 столовые ложки маринада оставить, а остальным залить подготовленные ребра, хорошо перемешать, накрыть и поставить в холодильник на 3-4 часа.

Промаринованное мясо выложить в огнеупорную форму и запекать около 1 часа при 180°С, периодически поливая выделившимся соком.

При подаче ребра полить оставленным маринадом.

На заметку

Подавайте свиные ребра с любым гарниром или овощным салатом.

Чтобы мясо хорошо промариновалось, сделайте в нем ножом несколько проколов.

Для придания блюду более пикантного вкуса, добавьте к маринаду измельченный кусочек консервированного ананаса.

При желании ароматизируйте маринад парой зубков пропущенного через пресс чеснока, молотым кориандром и мускатным орехом, имбирным порошком или другими приправами по вкусу.

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