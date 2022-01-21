Свиные ребра в пряном маринаде

От вкусно приготовленного мяса отказаться очень сложно. Если же оно приготовлено и подается с оригинальным соусом, отказаться невозможно.
В ближайшие выходные запеките свиные ребра. Прелесть предлагаемого рецепта заключается в том, что кисло-сладкий маринад вы можете дополнить пряными нотками любимых приправ. Почувствуйте себя волшебником на собственной кухне и всякий раз удивляйте близких.
Ингредиенты:
- 1 кг свиных ребер
- 3 столовые ложки растительного масла
- 3 столовые ложки лимонного сока
- 2 столовые ложки меда
- 1 столовая ложка горчицы
- итальянские травы
- куркума
- молотая паприка
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Свиные ребра вымыть, обсушить и разрезать на порционные куски по 1-2 косточки.
Растительное масло соединить с лимонным соком, медом и горчицей, посолить, поперчить, добавить итальянские травы, куркуму и молотую паприку и растереть до однородного состояния.
2-3 столовые ложки маринада оставить, а остальным залить подготовленные ребра, хорошо перемешать, накрыть и поставить в холодильник на 3-4 часа.
Промаринованное мясо выложить в огнеупорную форму и запекать около 1 часа при 180°С, периодически поливая выделившимся соком.
При подаче ребра полить оставленным маринадом.
На заметку
Подавайте свиные ребра с любым гарниром или овощным салатом.
Чтобы мясо хорошо промариновалось, сделайте в нем ножом несколько проколов.
Для придания блюду более пикантного вкуса, добавьте к маринаду измельченный кусочек консервированного ананаса.
При желании ароматизируйте маринад парой зубков пропущенного через пресс чеснока, молотым кориандром и мускатным орехом, имбирным порошком или другими приправами по вкусу.
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