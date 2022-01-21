Свинячі ребра у пряному маринаді

Від смачно приготовленого м'яса відмовитись дуже складно. Якщо ж воно приготовлене та подається з оригінальним соусом, то неможливо.

Найближчими вихідними запікайте свинячі ребра. Принадність запропонованого рецепту полягає в тому, що кисло-солодкий маринад ви можете доповнити пряними нотками улюблених приправ. Почувайтеся чарівником на власній кухні і щоразу дивуйте близьких.

Інгредієнти:

1 кг свинячих ребер

3 столові ложки олії

3 столові ложки лимонного соку

2 столові ложки меду

1 столова ложка гірчиці

італійські трави

куркума

мелена паприка

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Свинячі ребра вимити, обсушити та розрізати на порційні шматки по 1-2 кісточки.

Олію з'єднати з лимонним соком, медом та гірчицею, посолити, поперчити, додати італійські трави, куркуму та мелену паприку та розтерти до однорідного стану.

2-3 столові ложки маринаду залишити, а рештою залити підготовлені ребра, добре перемішати, накрити і поставити в холодильник на 3-4 години.

Промариноване м'ясо викласти в вогнетривку форму і запікати близько 1 години за температури 180°С, періодично поливаючи соком, що виділився.

Пыд час подавання ребра полити залишеним маринадом.

На замітку

Подавайте свинячі ребра з будь-яким гарніром або овочевим салатом.

Щоб м'ясо добре промаринувалося, зробіть у ньому ножем кілька проколів.

Для надання страві більш пікантного смаку, додайте до маринаду подрібнений шматочок консервованого ананасу.

За бажання ароматизуйте маринад парою зубків пропущеного через прес часнику, меленим коріандром та мускатним горіхом, імбирним порошком або іншими приправами до смаку.

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