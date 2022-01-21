В урочищі на Волині ввели карантин через скажену лисицю

В урочищі на Волині ввели карантин через скажену лисицю

Хворю тварину вполював місцевий мисливець.

У Видричівському старостинському окрузі Камінь-Каширської територіальної громади, що у Волинській області, оголосили карантин через сказ тварини.

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Як повідомили в Камінь-Каширській райдержадміністрації, місцевий мисливець в урочищі Бабин ніс вполював лисицю. Як з'ясувалось, у тварини - сказ.

Захворювання у лисиці підтвердила Волинська регіональна лабораторія у середу, 19 січня.

У зв’язку з цим в районній держадміністрації відбулось засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому територію цього населеного пункту визначили неблагополучною та ввели відповідні карантинні обмеження. Окрім цього фахівці планують вакцинуватимуть домашніх тварин у громаді, щоб локалізувати осередок захворювання.

Нагадаємо, раніше на Волині скажена лисиця напала на собаку, через що у селі ввели двомісячний карантин.

Що варто знати про сказ у тварин та як розпізнати симптоми захворювання

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