У ДСНС попередили українців про погодні сюрпризи

Очікуються сильний вітер та хуртовина.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та ожеледицю у більшості регіонів України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина. на дорогах країни ожеледиця", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДСНС, такі погодні умови відповідають першому ("жовтому") рівню небезпечності.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили рятувальники.
За даними синоптиків, у п'ятницю, 21 січня, в Україні буде прохолодно, майже у всіх регіонах сніжитиме.
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