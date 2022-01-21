У ДСНС попередили українців про погодні сюрпризи

У ДСНС попередили українців про погодні сюрпризи

Очікуються сильний вітер та хуртовина.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та ожеледицю у більшості регіонів України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Також читайте Синоптики оголосили штормове попередження в Україні: у яких областях розгуляється негода

"За даними Укргідрометцентру, 21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина. на дорогах країни ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, такі погодні умови відповідають першому ("жовтому") рівню небезпечності.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили рятувальники.

Якою буде погода та чим розважити себе у зимові вихідні – Погода від Фросі

За даними синоптиків, у п'ятницю, 21 січня, в Україні буде прохолодно, майже у всіх регіонах сніжитиме.

Читайте також: