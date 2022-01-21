Морози повертаються: якою буде погода на вихідних в Одесі

Морози повертаються: якою буде погода на вихідних в Одесі

Синоптики прогнозують похолодання.

В Одесі в суботу та неділю очікується прохолодна погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів морозу.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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У суботу, 22 січня, в Одесі стоятиме хмарна погода. Синоптики не прогнозують в цей день ні дощу, ні снігу. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі опуститься до 3-5 градусів морозу, а вдень від 1 до 3 градусів тепла.

По області вночі 8 градусів морозу, вдень температура підвищиться до 4 тепла.

У неділю, 23 січня, синоптики обіцяють ясну погоду з температурою вночі до 9 градусів морозу і вдень не вище 1 тепла.

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Раніше синоптики повідомили, що у суботу, 22 січня, в Україні буде прохолодно, у багатьох регіонах країни - сніг.

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