Маша нуждается в вашей помощи

Девочке нужна усиленная реабилитация

Маше уже 2 годика, но она до сих пор не ходит, и родители сейчас делают все возможное, чтобы подарить дочери самостоятельные шаги.

«После двух ребят нам с мужем очень хотелось девочку-принцессу, и мы решились! Но судьба вместе с большой радостью принесла нам и испытания! Девочка всю беременность находилась в ножном положении и никак не хотела переворачиваться, а на последнем УЗИ сказали, что еще добавилось и обвитие пуповиной и поэтому делали кесарево сечение. Ребенка мне сразу не хотели показывать, даже предлагали отказаться. Она родилась с пороками развития костно-мышечной системы, клешоногистю, котрактурамы в коленно-берцовых суставах», — вспоминает мама крохи.

Семья даже не думала об отказе и весь груз в лечении малышки встретили как вызов, который преодолевали трудно, но со всей ответственностью, чтобы подарить ребенку будущее. «Что мы с мужем пережили за первый год его жизни: ужас, отчаяние, мы бегали по разным врачам, платных, дорогих, неврологи, ортопеды, остеопаты, генетики и каждый говорил разное ... Диагноз Марии — врожденный порок развития костно- мышечной системы, клешоногисть, нижний вялый парапарез, задержка моторного развития. Артрогрипоз? (Этот диагноз под вопросом, не все ортопеды с ним согласны)», — рассказывает мама девочки.

Чтобы преодолеть такой диагноз, ребенка дважды оперировали, было несколько реабилитации, которые дали прогресс — Маша может стоять, ходить с поддержкой, но этого все еще мало. Ребенку нужно постоянные занятия с реабилиатологами.

«Она совершенно не понимает, что она чего-то не может! Но она хочет, как все дети, бегать, лазить, прыгать, и очень расстраивается когда не может ... Наша семья верит, что Маша сможет, но пока нужно хорошо поработать, пока все реабилитации мы смогли оплачивать, но наши финансовые возможности не высоки, так как еще в содержании 2 старших сына, а останавливаться ну никак нельзя! Мы очень просим, поддержите Машу, просим шанс на здоровье, обычное детство! Все наши старания не напрасны! Маша много достигла за свои два годика, и еще много впереди! Пожалуйста поддержите ее», — просит мама девочки.

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ХРОМИЧКО ЭРИКА СЕРГЕЕВНА

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