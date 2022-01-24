Марійка потребує вашої допомоги

Дівчинці потрібна посилена реабілітація

Марійці вже 2 рочки, але вона досі не ходить, і батьки зараз роблять все можливе, щоб подарувати донечці самостійні кроки.

«Після двох хлопців нам із чоловіком дуже хотілось дівчинку-принцесу, і ми наважилися! Але доля разом з великою радістю принесла нам і випробування! Дівчинка всю вагітність була у ножному положенні і ніяк не хотіла перевертатись, а на останньому УЗД сказали, що ще додалось і обвиття пуповиною і тому робили кесарів розтин. Дитину мені зразу не хотіли показувати, навіть пропонували відмовитись. Вона народилась з вадами розвитку кістково-м'язової системи, клишоногістю, котрактурами в колінно-гомілкових суглобах», - пригадує мама крихітки.

Родина навіть не думала про відмову, і весь тягар в лікуванні малечі зустріли як виклик, який долали важко, але з усією відповідальністю, щоб подарувати дитині майбутнє. «Що ми з чоловіком пережили за перший рік її життя: жах, розпач, ми бігали різними лікарями, платними, дорогими, неврологи, ортопеди, остеопати, генетики і кожен казав різне... Діагноз Марії - вроджена вада розвитку кістково-м'язової системи, клишоногість, нижній в’ялий парапарез, затримка моторного розвитку. Артрогріпоз? (цей діагноз під запитанням, не всі ортопеди з ним згодні)», - розповідає мама дівчинки.

Щоб здолати такий діагноз, дитину двічі оперували, було кілька реабілітацій, які дали прогрес - Марійка може стояти, ходити із підтримкою, та цього все ще мало. Дитині потрібно постійні заняття із реабіліатологами.

«Вона зовсім не розуміє, що вона чогось не може! Але вона хоче, як всі діти, бігати, лазити, скакати, і дуже засмучується коли не може... Наша сім'я вірить, що Маша зможе, але поки треба добре попрацювати, поки що всі реабілітації ми змогли оплачувати, але наші фінансові можливості не високі, оскільки ще на утриманні 2 старших сини, а зупинятись ну ніяк не можна! Ми дуже просимо підтримайте Марійку, просимо шанс на здоров’я, звичайне дитинство! Всі наші старання не марні! Марійка багато досягла за свої два рочки, і ще багато попереду! Будь ласка підтримайте її», - просить мама дівчинки.

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