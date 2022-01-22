Курс долара і євро на 24 січня

Вартість долара - 28,3 грн, євро - 32,1 грн.

У понеділок, 24 січня, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 24 січня:

Долар США – 28,31 грн (мінус 1 коп.)

Євро – 32,11 грн (плюс 1 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 22 січня:

Долар США – 28,20/28,40 грн.

Євро – 31,85/32,20грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.

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