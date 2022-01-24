Буде катастрофа: вчені розповіли, чи може Земля припинити обертання

Зупинити обертання Землі може лише зіткнення з іншою планетою.

Астрономи заявили, що Земля обертатиметься ще довго — тому, що нікому і нікому не зупинити її обертання. Хоча це може статися, якщо планета зіткнеться з іншим подібним до неї об'єктом. Але якщо це станеться, обертання не припиниться повністю. Зміниться лише спосіб обертання.

Про це пише повідомляє Space.

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Вчений Джакко ван Лун з Кілського університету в Англії, уточнив, що 4,5 млрд років Земля обертається навколо Сонця та навколо своєї осі. Вона це робить тому, що ніщо в навколишньому просторі не здатне перешкодити їй.

За словами вченого, навіть якщо припустити, що Земля перестане обертатися, люди та все живе не відлетять у космос. Гравітація не дозволить цьому статися.

"Однак на планеті зміниться дуже багато, особливо клімат. Адже Земля не припинить обертання навколо Сонця, а це означає, що день і ніч триватимуть по пів року. У результаті вдень планета дуже сильно нагріватиметься, а вночі так само сильно охолонятиме", — додав вчений.

Через величезні перепади температур на Землі розгуляються дуже сильні вітри, які переміщатимуть тепле повітря в холодніші нічні регіони. Через зустріч вітрів, які дмуть у різних напрямках, на Землі з'являться величезні вихори, можливо, розміром з цілі континенти.

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Раніше стало відомо, що згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси. Наслідки будуть катастрофічними.

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