Будет катастрофа: ученые рассказали, может ли Земля прекратить вращение

Остановить вращение Земли может только столкновение с другой планетой.

Астрономы заявили, что Земля будет вращаться еще долго – потому, что некому и некому не остановить ее вращение. Хотя это может произойти, если планета столкнется с другим подобным объектом. Но если это произойдет, вращение не прекратится полностью. Изменится только способ вращения.

Об этом сообщает Space.

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Ученый Джакко ван Лун из Килского университета в Англии, уточнил, что 4,5 млрд лет Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Она это делает потому, что ничто в окружающем пространстве не способно помешать процессу.

По словам ученого, даже если предположить, что Земля перестанет вращаться, люди и все живое не улетят в космос. Гравитация не позволит этому произойти.

"Однако на планете изменится очень много, особенно климат. Ведь Земля не прекратит вращение вокруг Солнца, а это значит, что день и ночь будут продолжаться по полгода. В результате днем планета будет очень сильно нагреваться, а ночью так же будет сильно охлаждать", — добавил ученый.

Из-за огромных перепадов температур на Земле разгуляются очень сильные ветра, которые будут перемещать теплый воздух в более холодные ночные регионы. Из-за встречи дующих в разных направлениях ветров на Земле появятся огромные вихри, возможно, размером с целые континенты.

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Ранее стало известно, что согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН существует высокая вероятность повышения температуры до 2100 года на 2,7 градуса. Последствия будут катастрофическими.

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