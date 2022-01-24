Народные приметы, обряды и обычаи 24 января 2022

Вечер звездный – ночь морозная.

24 января верующие и церковь чтят память преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, преподобного Феодосия Антиохийского, Елецкой иконы Божией Матери.

24 января: украинские народные приметы

Кольцо вокруг луны — на сильный мороз.

Вечер звездный – ночь морозная.

Яркие сумерки – к стуже.

Сорока под крышу лезет — в метель.

Вороны каркают – на мороз, а устроили в небе хоровод – на снег.

24 января: церковный праздник

Феодосий Великий – христианский святой, авва, отшельник, основатель общежительного монашества в Палестине.

Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедным. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине, через его посредство воины сохраняли свою жизнь, спасались в кораблетрощах и получали спасение заблудшие в пустынях. Братия получала за молитвами аввы одежду, умножались хлебы.

Однажды преподобный велел ударить в било, чтобы братия собралась на молитву, и сказал: "Гнев Божий надвигается на восточную страну". Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в то время, когда преподобный призвал монахов на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет к Господу.

В иконографии святой изображается как старый монах в одежде большой схимы. Он имеет длинную (в некоторых сценах, достигает колен), белую бороду. Его руки сложены в молитве на груди или в обеих руках держит свиток. Иногда, когда свиток развернут, то можно прочитать: "Заботьтесь о себе и своем стаде".

24 января: народные традиции

В этот день принято молиться к небесным покровителям

24 января: что не стоит делать

поднимать платок, который будет лежать на дороге;

принимать подарки от чужих людей.

24 января: что следует делать

Провести время со своей семьей.

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