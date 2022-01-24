Народные приметы, обряды и обычаи 24 января 2022

Вечер звездный – ночь морозная.
24 января верующие и церковь чтят память преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, преподобного Феодосия Антиохийского, Елецкой иконы Божией Матери.
24 января: украинские народные приметы
- Кольцо вокруг луны — на сильный мороз.
- Вечер звездный – ночь морозная.
- Яркие сумерки – к стуже.
- Сорока под крышу лезет — в метель.
- Вороны каркают – на мороз, а устроили в небе хоровод – на снег.
24 января: церковный праздник
Феодосий Великий – христианский святой, авва, отшельник, основатель общежительного монашества в Палестине.
Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедным. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине, через его посредство воины сохраняли свою жизнь, спасались в кораблетрощах и получали спасение заблудшие в пустынях. Братия получала за молитвами аввы одежду, умножались хлебы.
Однажды преподобный велел ударить в било, чтобы братия собралась на молитву, и сказал: "Гнев Божий надвигается на восточную страну". Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в то время, когда преподобный призвал монахов на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет к Господу.
В иконографии святой изображается как старый монах в одежде большой схимы. Он имеет длинную (в некоторых сценах, достигает колен), белую бороду. Его руки сложены в молитве на груди или в обеих руках держит свиток. Иногда, когда свиток развернут, то можно прочитать: "Заботьтесь о себе и своем стаде".
24 января: народные традиции
В этот день принято молиться к небесным покровителям
24 января: что не стоит делать
- поднимать платок, который будет лежать на дороге;
- принимать подарки от чужих людей.
24 января: что следует делать
Провести время со своей семьей.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Суперлуние 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено